​BRD Bucharest Open: Perechea Irina Begu/ Raluca Olaru, in finala probei de dublu

Cele doua jucatoare romane s-au impus intr-o ora si 9 minute, urmand sa intalneasca in finala de duminica perechea Elise Mertens (Belgia)/Demis Schuurs (Olanda).Desi Irina Begu incheiase cu mai putin de trei ore inainte un meci epuizant cu jucatoarea spaniola Carla Suarez Navarro in semifinalele probei de simplu, perechea romana a inceput in forta partida, castigand primul set la zero. Incet-incet insa, oboseala Irinei Begu a inceput sa se simta, dar cu toate acestea perechea romana nu a cedat initiativa niciun moment, castigand al doilea set cu 6-4.Irina Begu va juca duminica atat in finala de simplu, cat si in cea de dublu, o premiera pentru turneul de de la Bucuresti, dar si pentru cariera ei. Mai intai o va intalni de la ora 17,00, pe Terenul Central, in finala de simplu pe Julia Goerges (Germania), iar impreuna cu Raluca Olaru va juca in ultimul act la dublu cu perechea Elise Mertens (Belgia)/Demis Schuurs (Olanda).Pentru calificarea in finala, Begu si Olaru vor primi 6.400 de dolari si 180 de puncte WTA.Irina Begu (Romania, nr. 7) - Carla Suarez Navarro (Spania, nr. 2) 7-5, 7-5Ana Bogdan (Romania) - Julia Goerges (Germania, nr. 3) 6-3, 2-6, 4-6Irina Begu (Romania)/Raluca Olaru (Romania) [nr. 1] - Katarzyna Piter (Polonia)/Marina Zanevska (Belgia) 6-0, 6-4.