VIDEO BRD Bucharest Open: Irina Camelia Begu, in finala competitiei - Victorie in doua seturi cu Suarez Navarro

Irina a eliminat-o pe favorita numarul doi, la capatul unui meci care a durat doua ore si sapte minute. Partida a fost una echilibrata, disputata pe o caldura sufocanta.In ultimul act al intrecerii, Irina Begu o va intalni pe castigatoarea semifinalei Ana Bogdan (108 WTA) - Julia Goerges (Germania, locul 45 WTA si cap de serie 3).Castigatoarea turneului va incasa 43.000 de dolari si 280 de puncte WTA, in timp ce invinsa va primi 21.400 de dolari si 180 de puncte.Begu a castigat de-a lungul carierei trei turnee in circuitul WTA: 2012 (Taskent), 2015 (Seoul) si 2016 (Florianopolis).Daca se va impune duminica, Irina va deveni a doua jucatoare din Romania care se impune la BRDBucharest Open, dupa Simona Halep (in 2014 si 2016).