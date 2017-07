​Wimbledon: Meciul Halep vs Konta - Nou record de audienta pentru tabloul feminin de la "All England Club"

Meciurile Johannei Konta, care a devenit prima britanica calificata in semifinale la Wimbledon dupa 1978, au fost difuzate gratuit pe canalul BBC.Finala feminina din acest an, dintre Garbine Muguruza si Venus Wiliams a fost urmarita de 4,7 milioane de telespectatori la postul ESPN, cu 100.000 de telespectatori mai putin decat finala editiei de anul trecut.Jucatoarea de tenis Simona Halep a fost invinsa de britanica Johanna Konta, scor 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 6-4, si a ratat calificarea in semifinale la Wimbledon, al treilea Grand Slam anului, ratand si sansa de a deveni noul numar 1 mondial.