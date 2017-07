*Meciurile pot fi urmarite in direct la Digisport 2.[7] I. Begu (ROU) vs [2] C. Suárez Navarro (ESP)A. Bogdan (ROU) vs [3] J. Goerges (GER)[1] I. Begu (ROU) / R. Olaru (ROU) vs K. Piter (POL)/ M. Zanevska (BEL).Turneul bucurestean este dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.