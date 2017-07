​BRD Bucharest Open: Ana Bogdan, in semifinale - Romanca a invins-o pe Anastasija Sevastova, principala favorita

Ana Bogdan a inceput foarte bine partida, profitand la maximum de numeroasele greseli nefortate ale numarul 17 mondial. Ea i-a cedat in setul 1 doar un ghem adversarei, iar in cel de-al doilea parea ca lucrurile se indreapta in aceeasi directie cand a preluat conducerea cu 3-0. Letona a reusit un break si a echilibrat putin disputa, reducand din diferenta, insa jucatoarea romana si-a pastrat ritmul si dupa doar o ora de joc a beneficiat de doua mingi de meci. Ea profitat de prima si s-a impus cu 6-3 in setul secund.In varsta de 24 de ani, Ana Bogdan nu a facut nicio dubla greseala, reusind doi asi. De partea cealalta, Sevastova a facut 2 duble greseli, realizand doi asi.Bogdan devine a doua jucatoare romana in semifinalele turneului, dupa Irina Begu, cea care a trecut, tot vineri, in sferturile de finala de Pauline Parmentier (Franta) cu 7-5, 6-0.Numarul 108 WTA si-a adjudecat 11.300 de dolari si 110 puncte, urmand sa intalneasca in semifinale invingatoarea din partida programata in aceasta seara intre Julia Goerges (Germania), cap de serie numarul 3, si jucatoarea romana Alexandra Dulgheru, venita din calificari.