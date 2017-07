Presedintele Federatiei Romane de Tenis: "Acuzatiile care i se aduc lui Ilie Nastase sunt exagerate. Decizia ITF este prea dura"

"Federatia Romana de Tenis a luat cunostinta de decizia ITF in cazul lui Ilie Nastase, o respecta, dar, din punctul nostru de vedere, este prea dura, acuzatiile care i se aduc fiind exagerate. Vom discuta cu casa de avocatura care ne reprezinta si, impreuna cu Ilie Nastase, vom decide ce facem in continuare. Avem 21 de zile pentru a face apel",Federatia Internationala de Tenis (ITF) a anuntat, vineri, ca Ilie Nastase a fost suspendat pana la 31 decembrie 2020 si amendat cu 10.000 de dolari din cauza comportamentului pe care l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, din luna aprilie.Lui Nastase ii este interzis sa aiba o calitate oficiala la competitiile ITF in perioada 23 aprilie 2017 - 31 decembrie 2020.In plus, Ilie Nastase nu va avea acces si nu va primi acreditare la competitiile ITF pe echipe pana la 31 decembrie 2018. Nastase va putea avea insa acces la turneele de Grand Slam, deoarece acestea nu sunt sub jurisdictia ITF.Ilie Nastase a fost gasit vinovat de incalcarea mai multor articole din regulamentul Fed Cup in luna aprilie. "Mai exact: Domnul Nastase a facut un comentariu extrem de inadecvat si care poate fi interpretat ca rasist cu privire la copilul nenascut al Serenei Williams. Domnul Nastase i-a facut avansuri de natura sexuala capitanului echipei Marii Britanii, Anne Keothavong. Domnul Nastase a facut comentarii abuzive si amenintatoare catre un membru acreditat al mass-media. Domnul Nastase a avut comentarii abuzive si amenintatoare catre oficialii meciului si membrii echipei Marii Britanii, a refuzat sa paraseasca terenul si a perturbat in mod deliberat echipa adversa", se arata pe site-ul ITF, in care se precizeaza ca Nastase a intrat fara permisiune in vestiarul echipei Marii Britanii.Ilie Nastase si Federatia Romana de Tenis pot contesta decizia la un tribunal independent in termen de 21 de zile.In luna aprilie, ITF l-a suspendat provizoriu pe Ilie Nastase ca urmare a comportamentului pe care acesta l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie.