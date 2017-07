BRD Bucharest Open: Irina-Camelia Begu s-a calificat in semifinale

Partida a durat o ora si 24 de minute.In primul set, jucatoarea noastra si-a pierdut de doua ori serviciul, fiind condusa cu 4-1 si 5-3, insa a revenit pe final si s-a impus cu 7-5. Mansa secunda a fost dominata de Irina Begu, care nu a cedat niciun game adversarei.In penultimul act al competitiei de la "Arenele BNR", Begu o va intalni pe spaniola Carla Suarez-Navarro (34 WTA), favorita numarul 2, care a trecut de Tatjana Maria (Germania, locul 67 WTA), cap de serie numarul 8, scor 6-0, 6-3.Irina Begu si Carla Suarez-Navarro s-au mai confruntat de trei pana in prezent, scorul fiind 2-1 in favoarea jucatoarei din Spania.2011, Bucuresti (semifinale): 6-4, 7-5 pentru Irina Begu2012, Australian Open (Turul I): 6-1, 7-5 pentru Carla Suarez-Navarro2014, Oeiras (semifinale): 7-6(3), 6-1 pentru Carla Suarez-Navarro.Pentru participarea in semifinale, Irina Begu va primi un cec in valoare de 11.300 de dolari si 110 puncte WTA.