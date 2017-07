Ilie Nastase, suspendat de Federatia Internationala de Tenis pana in anul 2021

Ilie Nastase (71 de ani), capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, fusese deja suspendat provizoriu de ITF pentru ca le-a insultat pe jucatoarea Johanna Konta si pe Anne Keothavong, capitanul echipei Marii Britanii, precum si un arbitru si un ziarist, la meciul de la Mamaia (22 aprilie).Nastase nu va fi acreditat la evenimentele ITF pana in anul 2019. Turneele de Grand Slam nu sunt incluse in aceasta sanctiune, deoarece ele sunt in afara jurisdictiei ITF.Nastase a fost de asemenea amendat cu 10.000 de dolari.ITF l-a gasit vinovat pe Nastase de incalcarea a cinci articole ale regulamentului Fed Cup.Nastase si Federatia Romana de Tenis pot face apel la un tribunal independent in termen de 21 de zile.Intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea meciului de la Mamaia,in legatura cu faptul ca Serena Williams este insarcinata. ''Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolata cu lapte?!'', l-au auzit jurnalistii spunand pe Nastase.Ulterior, Ilie Nastase si-a cerut scuze intr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook pentru iesirile pe care le-a avut la meciul cu Marea Britanie si fata de Serena Williams, insa a considerat ca reactiile presei au fost exagerate.