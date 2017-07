Simona Halep la BRD Bucharest Open: "A fost greu sa decid sa nu joc la Bucuresti. Niciodata nu am jucat doar pentru puncte, doar ca sa ajung mai sus in clasament"

"A fost cald, dar placut in tribuna. Chiar simteam nevoia sa vad un pic de tenis si de aceea am venit sa o vad pe Irina. Eram destul de obosita dupa toata perioada aceasta in care am castigat destul de multe meciuri si am jucat mult si a fost greu sa decid sa nu joc, tot timpul mi-a placut sa joc acasa, insa cred ca era nevoie de o pauza mai ales pentru glezna. Imi pare rau ca nu am putut sa joc la Bucuresti, insa a fost greu sa vin aici sa joc. Era si zgura, uzura prea mare pentru piciorul meu accidentat pe care l-am avut la Roma, acum sunt mai bine. Insa o sa mai trec pe-aici, cred", a spus Halep.Sportiva a mentionat ca acum se simte bine, dupa o "vacanta de odihna". "Sunt bine, m-am odihnit, am inceput deja antrenamentele, sper sa fiu si mai bine atunci cand voi pleca. Am avut si vacanta de odihna si acum am vacanta cu pregatire. Mereu merg prin tara cand am ocazia. Avem niste locuri foarte frumoase si chiar ma bucur ca pot sa merg sa le vizitez", a afirmat Halep.Simona Halep a spus ca este dornica sa joace meciuri si de aceea a raspuns afirmativ atunci cand antrenorul Darren Cahill a intrebat-o daca vrea sa participe la turneul de la Washington. "Impreuna cu Darren am decis. M-a intrebat daca as vrea sa joc si am spus ca da. Sunt deja dornica sa joc meciuri".Halep a afirmat ca pentru a merita sa ajunga pe primul loc mondial trebuie sa castige puncte la turneele mari: "Niciodata nu am jucat doar pentru puncte, doar ca sa ajung mai sus in clasament. Bineinteles, va fi un lucru extraordinar daca voi fi pe locul unu, insa trebuie sa castig punctele la turneele mari si meciurile importante ca sa merit sa fiu acolo".Intrebata daca mai este putin pana la locul 1, ea a raspuns: "Putin, dar mult totodata".Simona Halep apreciaza calitatile de organizatori ale americanilor atunci cand vorbeste despre turneul US Open. "Americanii intotdeauna au facut o treaba extraordinara, este un turneu frumos si foarte mare. Terenurile sunt foarte mari si multi oameni vin sa vada meciurile".In ceea ce priveste deznodamantul BDS Bucharest Open, Halep a spus ca ar fi "frumos pentru tooata lumea", daca trofeul va fi castigat de o romanca. "Sunt multe jucatoare bune: Irina, Carla, Sevastova, mi-e greu sa spun cine va castiga. Ar fi frumos pentru toata lumea daca va castiga o romanca", a precizat ea.