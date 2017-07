BRD Bucharest Open: Irina-Camelia Begu s-a calificat in sferturi

Partida a durat o ora si 25 de minute.In faza urmatoare, Irina Begu o va infrunta pe frantuzoaica Pauline Parmentier (107 WTA), care invins-o pe Elise Mertens (Belgia, 55 WTA), favorita numarul 5, scor 3-6, 6-4, 6-4.Begu si Parmentier s-au mai intalnit de patru in circuitul WTA, scorul fiind 2-2.2011, Cagnes-Sur-Mer: 6-3, 6-2 pentru Pauline Parmentier2011, Marseille: 6-3, 6-2 pentru Pauline Parmentier2011, Dallas: 6-1, 6-3 pentru Irina Begu2014, New Haven: 6-2, 7-6(2) pentru Irina Begu.[8] Tatjana Maria (Germania) vs Nadia Podoroska (Argentina)[Q] Alexandra Dulgheru (Romania) vs [9] Ekaterina Alexandrova (Rusia)Alexandra Cadantu (Romania)/Danka Kovinic (Muntenegru) - [2] Elise Mertens (Belgia)/ Demi Schuurs (Olanda).Competitia poate fi urmarita in direct pe Digisport.