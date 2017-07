Roger Federer: "Ar fi o gluma daca as castiga US Open. Trebuie sa fiu realist. Nu mai am 25 de ani"

"Ar fi o gluma sa castig trei turnee de Grand Slam in acest an venit de nicaieri. Stiu ca daca sunt in forma sunt sanse sa am evolutii bune la US Open, dar sa castig? Trebuie sa fiu realist. Nu mai am 25 de ani. Nu sunt sigur ca pot castiga trei Grand Slam-uri intr-un an. Faptul ca am castigat doua e o nebunie si foarte bine pentru mine", a declarat Federer, conform News.ro.CNN noteaza ca in fiecare an in care a castigat la Australian Open si Wimbledon, Federer s-a impus si la US Open (2004, 2006 si 2007).Roger Federer are in palmares 19 titluri de Grand Slam. In acest an, elvetianul a cucerit cinci trofee, dintre care doua de Grand Slam: Australian Open (l-a invins pe Rafael Nadal, scor 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) si(6-3, 6-1, 6-4 cu Marin Cilic). Elvetianul s-a mai impus la Indian Wells, Miami si Halle.Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).1. Roger Federer 192. Rafael Nadal 153. Pete Sampras 144. Roy Emerson, Novak Djokovic 125. Rod Laver, Bjorn Borg 11.