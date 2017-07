Simona Halep, numarul 2 mondial, a acceptat invitatia oferita de organizatorii turneului de la Washington, astfel ca in perioada 29 iulie - 6 august va participa la aceasta competitie, potrivit news.ro. Halep va juca in premiera la turneul disputat la Rock Creek Park Tennis Center.Alaturi de Halep au mai acceptat invitatii Milos Raonic (numarul 9 ATP), Grigor Dimitrov (numarul 10) si Sloane Stephens, castigatoare in 2015.