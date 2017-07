BRD Bucharest Open: Ana Bogdan, in sferturile turneului

Desi a fost un meci fara set decisiv, disputa de pe central s-a intins pe durata o doua ore si cinci minute. A fost o partida cu multa risipa de energie, cu schimburi dure intre doua jucatoare agresive si ambitioase.Ana a gresit mai putin, a fost mai linistita si mai inspirata in momentele importante, iar victoria a fost una meritata. A fost prima intalnire directa pe care au bifat-o Ana si Cagla in circuitul WTA.In urmatoarea partida, Ana se va duela cu invingatoarea meciului dintre letona Anastasija Sevastova (17 WTA si cap de serie numarul unu) si Danka Kovinic (Muntenegru, 125 WTA).la BRD Bucharest Open: 6-0, 6-2, in meciul cu Jessica Moore (Australia)/Prarthana Thombare (India).Competitia bucuresteana este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.Ana Bogdan - Cagla Buyukakcay 6-4 7-53-Julia Goerges - Aliaksandra Sasnovich 7-6(4) 6-3.