Darren Cahill: "Sunteti norocosi s-o aveti pe Simona Halep, este româncă pana in maduva oaselor"

"Cu siguranta ca poate sa urce mai mult la fileu! Va zambi daca citeste asta, pentru ca-i un reminder zilnic pe care i-l fac. Este, de asemenea, si un exercitiu zilnic la antrenament, ca sa-i aminteasca sa urce mai mult. Ia mingea care cade din aer si nu-ti lasa adversara sa reporneasca punctul. Voleurile ei sunt foarte bune, dar Simonei ii place sa viziteze fileul la coin toss si la strangerea de mana de la final. Daca citesti asta, Simo, ¬mergi mai mult la fileu¬ -"E un om normal, care sufera la fel cum ar suferi oricine altcineva si care mai scapa cateva lacrimi. Dar tenisul e meseria ei, e dragostea ei. E ceea ce alege sa faca, iar la trasul liniei, acesta este un sport si sunt lucruri mai importante in viata ei care o fac sa zambeasca si o ajuta sa mearga mai departe. E foarte apropiata de familia ei, in special de fratele ei. Adora sa petreaca timp acasa in Romania, iar o zi la spa sau la cumparaturi va sterge orice tristete. De fapt, mersul la cumparaturi pare sa rezolve orice, nu? De asemenea, mi-a zis ca in Constanta duminicile sunt considerate zile de odihna si ca nu e normal sa te antrenezi sau sa muncesti duminica. Asa e? Ea o spune zambind, asa ca ma gandesc ca incearca sa ma pacaleasca si sa faca rost de niste zile libere. Cred ca se pricepe bine de tot!" -"Multumiri pentru ca o sustineti pe Simo. Sa stiti ca sunteti norocosi. E o tanara nemaipomenita, care va reprezinta tara cu multa mandrie si devotament. Este romanca pana in maduva oaselor. Dar aveti grija de ea! Daca nu, stiu sigur o alta tara care ar adopta-o intr-o clipita" -"Genul acela de zile nu sunt într-atât de neobișnuite când un antrenor și un jucător își împing amândoi limitele și sunt onești unul cu celălalt. Simona a reacționat în modul în care aș fi sperat să o facă. A luat mai mult controlul carierei ei, și-a asumat-o mai mult, a decis ce vrea să facă cu ea. A început să ia mai multe decizii care au avut un impact direct asupra ei. Și-a ridicat ștacheta, nivelul. Așa că recentul ei succes este cu totul al ei, pentru că ea a fost la timonă, ea a decis în ce direcție s-o apuce cariera ei" -"Cred ca suntem foarte asemanatori in multe feluri. Simtul umorului si atitudinea prietenoasa, pasiunea dedicata pentru sport, mancare si bautura, toate astea ne fac niste oameni foarte sociabili, cu care te intelegi foarte usor. Toti romanii pe care i-am cunoscut sunt oameni foarte amuzanti, chiar si atunci cand nu incearca sa fie. Cred ca australienii sunt tot asa, le place sa se ia peste picior. Am vizitat destule locuri din Romania si e o tara frumoasa. Istoria si cultura sunt fascinante pentru mine, pentru ca, asa cum probabil ca stii, Australia este o tara tanara, care a fost colonizata de 11 corabii incarcate cu niste gainari si alti delicventi minori din Marea Britanie, care au debarcat in Botany Bay acum 200 de ani. Vorba a ajuns repede inapoi in Marea Britanie ca viata in Australia este bunicica, asa ca o multime de oameni au inceput sa comita mici ilegalitati ca sa fie expediati intr-o corabie spre Australia, ca sa traiasca o viata buna! Cred ca de asta zambim mult si ne asiguram ca ne bucuram de viata¬pentru ca suntem norocosi ca traim o viata buna" -