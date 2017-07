US Open: Premiile vor depasi in premiera 50 de milioane de dolari, anunta organizatorii

US Open va fi primul turneu care va depasi bariera celor 50 de milioane de dolari, cresterea fata de 2016 fiind de 9%, anunta L'Equipe.Astfel, fondul total de premiere va fi demilioane de dolari (aproximativ 43,61 milioane de euro).Marii castigatori de la simplu feminin si masculin vor primi catemilioane de dolari (3,2 milioane de euro), in timp ce finalistii vor fi recompensati cu catemilioane de dolari (1,57 milioane de euro).Ultimul Grand Slam al anului se va disputa in perioada 28 august - 10 septembrie, la New York. In 2016, castigatorii de la simplu au fost: Angelique Kerber (victorie impotriva Karolinei Pliskova) si Stanislas Wawrinka (l-a invins pe Novak Djokovic).