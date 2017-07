​BRD Bucharest Open: Elena Gabriela Ruse, in turul doi - Victorie categorica impotriva bulgaroaicei Isabella Shinikova

Cu un joc agresiv cu multa incredere in loviturile ei, Gabriela (19 ani) a fost in mod evident jucatoarea mai buna, Ruse (302 WTA) cedand doar trei game-uri impotriva unei jucatoare care "sta" mai bine in ierarhia WTA (locul 289).Isabella a avut mai mereu ceva de comentat la adresa jocului ei (ori racordajul, ori terenul, ori tusa care tinea mereu cu adversara), unul bazat pe "stilul Ostapenko": tare, plat si la "ce-o iesi". Bulgaroaica a reusit cateva lovituri foarte frumoase (trimise cu o mare lejeritate, insa Isabella a lasat de dorit la capitolul atitudine), insa a fost mult prea putin in "marea" de erori nefortate. Shinikova s-a comportat precum un copil rasfatat, iar rezultatul partidei nu avea cum sa ii fie favorabil.Cu maturitate in joc, Gabi a reusit sa ramana concentrata, a alergat dupa fiecare minge si a lovit decisiv atunci cand jocul i-a permis-o. Meciul de pe arena centrala a durat doar 57 de minute. Ruse va incasa un premiu in valoare de 3.310 dolari si 30 de puncte WTA.In turul doi, Elena-Gabriela Ruse o va intalni pe Carla Suarez Navarro (Spania), favorita doi si locul 34 WTA, care a trecut, cu scorul de 6-0, 6-1, de Annika Beck (Germania), pozitia 109 in clasamentul mondial.Intr-o alta disputa a zilei de pe central,a trecut in doua seturi, 6-4, 6-1, dupa o ora si 22 de minute, de Ivana Jorovic (Serbia - 172 WTA). In optimi, Begu o va intalni pe(Romania - beneficiara a unui wild-card - locul 341 in clasamentul mondial).5-Elise Mertens - Quirine Lemoine 6-2 6-3Gabriela Ruse - Isabella Shinikova 6-2 6-1Danka Kovinic - Magdalena Frech 6-3 5-7 6-31-Anastasija Sevastova - Jana Cepelova 6-2 6-07-Irina Begu - Ivana Jorovic 6-4 6-13-Julia Goerges - Alexa Glatch 1-6 6-3 6-1Ana Bogdan - 6-Sorana Cirstea 6-4 6-28-Tatjana Maria - Lesley Kerkhove 6-1 6-2.Competitia bucuresteana este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.