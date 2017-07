​BRD Bucharest Open: Ana Bogdan a castigat duelul romanesc cu Sorana Cirstea si s-a calificat in optimi

In primul set, Ana a condus cu 5-0, jocul ei fiind unul exact, cu putine erori nefortate. In plus, i-a functionat serviciul in momentele importante. De cealalta parte, Cirstea a "intrat" in meci de-abia dupa ce a pierdut primele cinci game-uri ale disputei.A dat semne de viata, iar apoi, pe fondul unei scaderi a adversarei, a revenit pana la 5-4. Nu a fost insa suficient pentru Sorana, Ana inchizand pana la urma primul set pe propriul serviciu (6-4).In setul al doilea, echilibrul s-a rupt in al cincilea game, unul in care Ana a profitat de inca un moment mai putin bun al Soranei.Bogdan s-a distantat apoi la 4-2, iar apoi la 5-2, cu doua break-uri avans. Cu toate ca a comis o dubla greseala la minge de meci, Ana a revenit imediat in joc si a fructificat a doua sansa de a inchide meciul (6-2). Partida de pe arena centrala a durat o ora si 35 de minute.In urma acestei victorii, Ana Bogdan conduce cu 2-0 in meciurile directe cu Sorana Cirstea. Pentru calificarea in turul doi, Ana va primi 3.310 dolari si 30 de puncte WTA.In optimi, Ana o va intalni pe Cagla Buyukakcay (Turcia - locul 165 WTA). Cele doua nu s-au mai duelat pana acum in circuitul WTA.Competitia bucuresteana este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.