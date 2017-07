​BRD Bucharest Open: Irina Begu/ Raluca Olaru, in sferturi la dublu - Alexandra Dulgheru, pe tabloul principal

Pe micutul teren 4 de la "Arenele BNR", a avut loc un meci de dublu 100% romanesc. Begu si Olaru au profitat de experienta superioara si s-au calificat in sferturile competitiei de dublu. A fost 6-3, 7-5 impotriva perechii Ana Bogdan/Garbiela Ruse. Meciul a durat o ora si 30 de minute.In urmatoarea disputa, Begu si Olaru se vor duela cu invingatoarele disputei dintre Jessica Moore/Prarthana Thombare (Australia/India) vs Nicoleta Dascalu/Isabella Shinikova(Romania/Bulgaria).Alexandra Dulgheru (294 WTA) s-a calificat pe tabloul principal al competitiei de simplu, dupa ce a invins-o pe Daniela Seguel (Chile), cap de serie numarul 5 si pozitia 207 in ierarhia mondiala, scor 6-3, 6-2.Pe tabloul principal la BRD Bucharest Open se mai afla Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Irina-Camelia Begu, Irina Bara, Jacqueline Cristian si Elena-Gabriela Ruse.Competitia bucuresteana este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.