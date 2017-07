Roger Federer spune ca s-a culcat la 5 dimineata dupa dineul campionilor de la Wimbledon: "Ma doare capul. Cred ca am cam amestecat bauturile"

Federer, invingator duminica in fata croatului Marin Cilic (6-3, 6-1, 6-4) in finala de al All England Club, a participat impreuna cu sotia sa Mirka la traditionalul dineu de la Wimbledon, alaturi de spaniola Garbine Muguruza, castigatoare la simplu feminin, iar apoi a petrecut cu rudele si prietenii intr-un bar londonez."Ma doare capul. Nu stiu ce am facut noaptea trecuta. Cred ca am amestecat prea multe bauturi. Ne-am distrat bine. M-am dus la culcare la 5 dimineata si a fost tare greu cand m-am trezit. Abia de curand am mai inceput sa-mi revin", a declarat Federer, intr-o conferinta de presa sustinuta luni.Federer, aflat de luni pe pozitia a treia in clasamentul ATP, a castigat duminica al optulea sau titlu la Wimbledon (dupa cele din 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 si 2012) si al 19-lea titlu de Grand Slam din cariera.