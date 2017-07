Wimbledon: Martina Hingis si Jamie Murray au castigat proba de dublu mixt

Martina Hingis, in varsta de 36 de ani, a castigat pentru a doua oara in cariera proba de dublu mixt la Wimbledon, dupa ce s-a impus in 2015 alaturi de indianul Leander Paes. Hingis mai are in palmares patru titluri de Grand Slam la dublu mixt, Australian Open (2006, 2015), Roland Garros (2016) si US Open (2015).Jamie Murray, in varsta de 31 de ani, s-a impus pentru a doua oara la Wimbledon in proba de dublu mixt, dupa victoria din 2007, alaturi de Jelena Jankovici (Serbia).