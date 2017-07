​LIVESCORE Marin Cilic vs Roger Federer 3-6, 1-6, 1-1

It's a big ovation for Cilic as he returns to court after an extended changeover to hold serve#Wimbledon pic.twitter.com/i0xC7iXDLA ¬ Wimbledon (@Wimbledon) 16 iulie 2017

Marin Cilic serveste primul in setul al treilea.Inceput bun pentru croat, care cedeaza un singur punct in game-ul de debut al setuluiCroatul primeste ingrijiri medicale in pauza dintre seturi. Fizioterapeutul ii bandajeaza piciorul stang.Campionul elvetian inchide al doilea set cu un game alb pe propriul serviciu, dupa 25 de minute.Federer fructifica a doua sansa de break si se distanteaza la 5-1.Dominatia elevetianului continua si reface diferenta de trei game-uri.Spectatorii il aplauda frenetic pe Cilic, incercand sa il incurajeze, iar croatul revine pe teren. Se reia jocul pe arena centrala si Marin Cilic opreste seria de game-uri castigate de elevetian.Croatul este in lacrimi, acuzand probleme medicale.Roger se desprinde imediat la 3-0, dupa ce isi castiga fara probleme serviciul."Fedex" defileaza pe iarba de la Wimbledon, reuseste break-ul si in debutul setului secund.Al doilea set a inceput cu Federer la serviciu. Elvetianul reuseste al treilea game alb consecutiv pe prorpiul serviciu.Break reusit de elvetian! Roger Federer isi adjudeca prima mansa a finalei, scor 6-3, dupa un joc aproape perfect. Setul a durat doar 37 de minute.Federer serveste perfect si bifeaza un nou game alb.Elvetianul este la un game distanta de castigarea primului set.Croatul isi castiga cu ceva emotii serviciul, dupa ce a condus cu 40-0, iar Roger a reusit sa egaleze. La 40-30, Cilic a comis prima sa dubla greaseala din aceasta finala.Roger Federer isi consolideaza break-ul cu un game la zero.Elvetianul se desprinde la 40-0 pe serviciul advers. Cilic reuseste sa salveze primele doua mingi de break, insa cedeaza in cele din urma game-ul.Dupa ce croatul si-a facut serviciul relativ usor, Federer a fost nevoit sa salveze o minge de break pentru a egala scorul pe tabela.Inceput echilibrat de meci, ambii jucatori isi castiga serviciul1-1Meciul a inceput cu Marin Cilic la serviciu.Cei doi jucatori se afla la incalzire.Federer si Cilic au intrat pe arena centrala de la "All England Club".Roger se afla la un singur meci distanta de a-l depasi pe Pete Sampras si de a deveni jucatorul cu cele mai multe victorii la Wimbledon in Era Open - 8 titluri.Roger Federer, titluri de Grand Slam: Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).De-a lungul timpului, Roger si Marin s-au intalnit de sapte ori in circuitul ATP, scorul fiind 6-1 in favorea campionului elvetian. Singura victoria a lui Cilic a venit la US Open, in 2014, competitie pe care croatul avea sa o si castige (primul si singur sau titlu de Grand Slam de pana acum).Anul trecut, la Wimbledon, cei doi s-au duelat in sferturi: Fedex a revenit superb de la 0-2 la seturi: 6-7(4), 4-6, 6-3, 7-6(9), 6-3.Turul I: 6-4 6-2 6-3 cu Philpp Kohlschreiber (Germania, 60 ATP), dupa o ora si 59 de minute.Turul II: 7-6 (2) 6-4 7-5 cu Florian Mayer (Germania, 114 ATP), dupa doua ore si 15 minute.Turul III: 6-4 7-6 (3) 6-4 cu Steve Johnson (SUA, 31 ATP), dupa doua ore si 14 minute.Optimi: 6-2 6-2 6-2 cu Roberto Bautista Agut (Spania, 19 ATP), dupa o ora si 44 de minute.Sferturi: 3-6 7-6 (6) 7-5 5-7 6-1 cu Gilles Muller (Luxemburg, 26 ATP), dupa trei ore si 33 minute.Semifinale: 6-7(6) 6-4 7-6 (3) 7-5 cu Sam Querrey (SUA, 28 ATP), dupa trei ore.Turul I: 6-3 3-0 cu Alexandr Dolgopolov (scor la care ucrainianul s-a retras), dupa 44 de minute.Turul II: 7-6 (0) 6-3 6-2 cu Dusan Lajovic (Serbia, 79 ATP), dupa o ora si 32 de minute.Turul III: 7-6 (3) 6-4 6-4 cu Mischa Zverev (Germania, 30 ATP), dupa o ora si 52 de minute.Optimi: 6-4 6-2 6-4 cu Grigor Dimitrov (Bulgaria 11 ATP), dupa o ora si 41 de minute.Sferturi: 6-4 6-2 7-6 (4) cu Milos Raonic (Canada, 7 ATP), dupa doua ore.Semifinale: 7-6 (4) 7-6 (4) 6-4 cu Tomas Berdych (Cehia, 15 ATP), dupa doua ore si 22 de minute.Trei sportivi impart prima pozitie atunci cand vine vorba de numarul de titluri cucerite la Wimbledon. William Renshaw (Marea Britanie) a castigat de sapte ori trofeul inainte de era Open (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889), in timp ce Pete Sampras si Roger Federer au reusit aceasta performanta in era Open. Americanul s-a impus in anii: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 si 2000, iar elvetianul in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 si 2012.2016 Andy Murray2015 Novak Djokovic2014 Novak Djokovic2013 Andy Murray2012 Roger Federer2011 Novak Djokovic2010 Rafael Nadal2009 Roger Federer2008 RafaelNadal2007 Roger Federer.