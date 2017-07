Roger Federer ar putea stabili un nou record

Roger Federer va incerca in finala de astazi impotriva lui Marin Cilic sa devina primul tenismen cu opt titluri pe iarba de la Wimbledon. Elvetianul in varsta de 35 de ani poate intrece recordul setat de Pete Sampras in anul 2000 prin castigarea celei de-a unsprezecea finale de Wimbledon, potrivit BBC "Ma simt extrem de fericit sa pot face istorie la Wimbledon. Este o treaba serioasa. Iubesc acest turneu. Toate visurile mele s-au implinit aici, ca jucator. Sa am o noua sansa de a obtine titlul cu numarul opt acum, sa fiu atat de aproape, in aceasta faza a competitiei, este un sentiment grozav", a declarat Federer.In urma cu 14 ani, Federer obtinea primul titlu la Wimbledon, invingandu-l in finala pe jucatorul australian Mark Philippoussis. Cel mai recent titlu al sau la acest turneu a fost obtinut in 2012, in finala disputata cu scotianul Andy Murray."Nu mi se pare ca a trecut mult din 2012, ca sa fiu sincer. 2003, insa, pare extrem de departe din cauza parului lung, a barbii, cum vreti voi sa ii spuneti. Acum sper ca arat la fel ca in 2012", a declarat elvetianul.