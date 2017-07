Elena Vesnina, dupa victoria de la Wimbledon: "Scorul nu arata bine, dar Monica si Hao-Ching s-au luptat pana la final. Stiam ca vor fi putin mai emotionate decat noi"

"Scorul nu arata bine, dar Monica si Hao-Ching s-au luptat pana la final. Au incercat sa schimbe soarta meciului. Stiam ca daca le vom da cea mai mica sansa se poate schimba situatia. Au castigat cinci meciuri la Wimbledon, asa ca sunt bune. Sunt in forma buna. Stiam ca vor fi putin mai emotionate decat noi. Noi avem experienta, am mai jucat finale. Am profitat de acest avantaj. Am fost increzatoare si agresive",Elena Vesnina a precizat ca ea si Makarova aveau sentimentul ca trebuie sa termine ceva cum trebuie la Wimbledon, dupa ce in 2015 au pierdut finala de dublu."Asteptam acest trofeu impreuna cu Katya (Makarova). Cand am pierdut la French Open, nu am jucat bine deloc. Stateam in vestiar si i-am spus Katyei: «Trebuie sa castigam Wimbledonul». Am avut acea finala stransa in urma cu doi ani, pe care am pierdut-o cu 5-7 in setul trei. Ne gandeam ca avem ceva de terminat aici. Stateam si asteptam. Stiam ca meciul masculin va fi cinci seturi. Martina Navratilova ne-a spus: «Stiti ca voi trebuie sa terminati de jucat pana la ora 23.00?». Iar eu ma gandeam: «Nu se poate, trebuie sa termine ei mai devreme». Dupa primul set, m-am uitat la ceas. «Ok, suntem in grafic»", a afirmat ea.Ekaterina Makarova a declarat ca desi scorul nu arata asta, ea a simtit ca meciul a fost unul strans. "Cand s-a terminat meciul, i-am spus Elenei: «Este 6-0, 6-0, dar nu pare asa». A fost un meci strans, in special in setul doi. Adversarele noastre au avut sanse. Dar noi ne-am zis: «Nu le vom da nimic»",Perechea Monica Niculescu/Hao-Ching Chan (Romania/Taiwan), cap de serie numarul 9, a fost invinsa categoric de cuplul Ekaterina Makarova/Elena Vesnina, favoritele numarul 2, in finala probei de dublu feminin de la Wimbledon. Rusoaicele nu au cedat nici macar un game in fata Monicai si a jucatoarei taiwaneze, impunandu-se cu 6-0, 6-0, dupa doar 54 de minute de joc.