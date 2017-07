LIVESCORE Niculescu/Chan vs Vesnina/Makarova (dupa ora 22:00)

Este cea mai buna performanta pentru Monica Niculescu in proba de dublu la un turneu de Grand Slam, dupa sferturile de finala de la Roland Garros (2010) si Australian Open (2012).In varsta de 29 de ani, Niculescu este a doua romanca ajunsa intr-o finala a unui turneu de Grand Slam la dublu feminin, dupa Virginia Ruzici (titlu la Roland Garros si finala la Wimbledon in 1978, cu Mima Jausovic).2017 - Biel/Bienne (alaturi de Hsieh); 2016 - Shenzhen (/King), Washington DC (/Wickmayer), New Haven (/Mirza); 2014 - Shenzhen, Hobart (/Koukalova); 2012 - Hobart (/Begu); 2009 - Budapest (/Kleybanova).2016 - Montréal (/Halep), Luxembourg (/Tig); 2015 - Hobart (/Diatchenko), Wuhan, Moscow (/Begu); 2014 - Katowice (/Koukalova); 2013 - Eastbourne (/Koukalova); 2012 - Guangzhou (/Gajdosova), Luxembourg (/Begu); 2011 - Baku (/Voskoboeva); 2010 - Hobart (/Y.Chan), Prague (/Szavay); 2009 - Stanford (/Y.Chan); 2008 - New Haven (/Cirstea).