LIVESCORE Garbine Muguruza vs Venus Williams 7-5, 1-0

Garbine Muguruza isi adjudeca primul set al finalei de la Wimbledon, scor 7-5, dupa 52 de minute.Jucatoarea din Spania este cea care rupe echilibrul, fructifica a doua minge de break si preia conducerea pentru prima data in acest meci.Muguruza salveaza doua mingi de set si restabileste din nou egalitatea: 5-5.Garbine si Venus servesc impecabil. De data aceasta americanca isi castiga fara emotii serviciul, reusind un game alb. Venus conduce cu 5-4.Venus castiga cel mai disputat game de pana acum al finalei, in care a comis nu mai putin de trei duble greseli si a salvat si o minge de break a spaniolei.Williams iroseste prima sansa de break pe care o are, iberica rezista si restabileste din nou egalitatea: 3-3.Se merge cap la cap cu serviciul pana in acest moment. Venus reuseste un game alb si conduce cu 3-2Americancaimpresioneaza cu forehand-ul, iar Muguruza pare putin intimidata si comite cateva greseli: 2-1 pentru VenusSpaniola isi castiga fara nicio emotie serviciul, cedandu-i un singur punct adversarei. Este 1-1Venus inchide primul game al meciului cu un backhand superb in lung de linie.Finala de la Wimbledon a inceput cu Venus Williams la serviciu.Garbine si Venus se afla la incalzire.Cele doua jucatoare au intrat pe arena centrala de la "All England Club".Muguruza a aratat un joc impresionant la Wimbledon, iberica pierzand un singur set la editia din acest an a turneului, in meciul cu Angelique Kerber, din faza optimilor de finala. Garbine va intalni insa o adversara cu multa experienta, aflata pentru a noua oara in ultimul act al competitiei de la "All England Club.Venus va disputa a doua finala de Grand Slam din acest an, dupa cea de la Australian Open, cand a fost invinsa chiar de Serena Williams, scor 6-4, 6-4.Venus (37 de ani) are in palmares sapte titluri de Grand Slam: 5 la Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) si doua la US Open (2000, 2001). Americanca a mai evoluat in alte opt finale la un turneu de Grand Slam.In varsta de 23 de ani, Garbine se afla la a treia finala intr-un turneu de Grand Slam. Jucatoarea din Spania a mai ajuns in ultimul act la Wimbledon in 2015 (a fost invinsa de Serena Williams, scor 6-4, 6-4), iar in 2016 s-a impus in finala de la Roland Garros (7-5, 6-4 cu Serena Williams).Turul I: 6-2, 6-4 cu Ekaterina Alexandrova (Rusia, 75 WTA), dupa o ora si doua minute.Turul II: 6-2, 6-4 cu Yanina Wickmayer (Belgia, 96 WTA), dupa o ora si 21 de minute.Turul III: 6-2, 6-2 cu Sorana Cirstea (Romania, 63 WTA), dupa o ora si 12 minute.Optimi: 4-6, 6-4, 6-4 cu Angelique Kerber (Germania, 1 WTA), dupa doua ore si 22 minute.Sferturi: 6-3, 6-4 cu Svetlana Kuznetsova (Rusia, 8 WTA), dupa o ora si 17 minute.Semifinale: 6-1, 6-1 cu Magdalena Rybarikova (Slovacia, 87 WTA), dupa o ora si 7 minute.Turul I: 7-6(7), 6-4 cu Elise Mertens (Belgia, 54 WTA), dupa o ora si 43 de minute.Turul II: 4-6, 6-4, 6-1 cu Qiang Wang (China, 55 WTA), dupa o ora si 51 de minute.Turul III: 7-6(3), 6-4 cu Naomi Osaka (Japonia, 59 WTA), dupa o ora si 27 de minute.Optimi: 6-3, 6-2, cu Ana Konjuh (Croatia, 29 WTA), dupa o ora si 5 minute.Sferturi: 6-3, 7-5 cu Jelena Ostapenko (Letonia, 13 WTA), dupa o ora si 15 minute.Semifinale: 6-4, 6-2 cu Johanna Konta (Marea Britanie, 7 WTA), dupa o ora si 16 minute.2013, Florianopolis (optimi): 6-4, 2-6, 7-5 pentru Venus Williams2014, Auckland (sferturi): 6-3, 6-3 pentru Venus Williams2015, Wuhan (finala): 6-3, 3-0 pentru Venus Williams2017, Roma (sferturi): 6-2, 3-6, 6-2 pentru Garbine Muguruza.2016, Serena Williams2015, Serena Williams2014, Petra Kvitova2013, Marion Bartoli2012, Serena Williams2011, Petra Kvitova2010, Serena Williams2009, Serena Williams2008, Venus Williams2007, Venus Williams.