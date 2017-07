​Wimbledon: Monica Niculescu va evolua sambata in finala probei de dublu

Meciul dintre perechile Monica Niculescu/Hao-Ching Chan si Ekaterina Makarova/Elena Vesnina va fi al treilea de pe terenul central din cadrul complexului de la All England Club si ar putea incepe in jurul orei 20:00 (ora Romaniei).Ziua de sambata va debuta la ora 16:00 cu finala de simplu feminin dintre spaniola Garbine Muguruza (14 WTA) si americanca Venus Williams (10 WTA) si va continua cu finala masculina de dublu dintre Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia) - Oliver Marach/Mate Pavic (Austria/Croatia)."Am un sentiment special stiind ne-am calificat in aceasta finala de Grand Slam, deoarece cred este visul oricarui jucator de tenis sa aiba sansa de a juca o finala la un turneu de o asemenea anvergura. Sunt foarte fericita ca am reusit sa ma calific in finala pentru prima data, chiar aici, la Wimbledon, in Templul Tenisului",Este cea mai buna performanta pentru Monica Niculescu in proba de dublu la un turneu de Grand Slam, dupa sferturile de finala de la Roland Garros (2010) si Australian Open (2012).In varsta de 29 de ani, Niculescu este a doua romanca ajunsa intr-o finala a unui turneu de Grand Slam la dublu feminin, dupa Virginia Ruzici (titlu la Roland Garros si finala la Wimbledon in 1978, cu Mima Jausovic).