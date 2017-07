VIDEO ​Wimbledon: Roger Federer, in finala - La un pas distanta de a rescrie istoria

He moves into his 11th #Wimbledon singles final without dropping a set... pic.twitter.com/OX1Hh7E1m2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2017

Fata de meciurile de pana acum de la Wimbledon, Federer nu a aratat o dispozitie fizica prea buna, comentatorii britanici de la Eurosport notand faptul ca elvetianul a fost racit.Fedex a avut "loviturile la el", insa deplasarea a avut de suferit in unele momente. Tomas s-a ridicat in multe momente la nivelul adversarului, cehul pierzand primele doua seturi doar la tibreak (ambele la 4).In setul al treilea, break-ul izbavitor a venit la 4-4, iar apoi campionul elvetian a inchis meciul pe propriul serviciu (6-4). Roger a fost mai inspirat in momentele importante, experienta lui Federer spunandu-si din plin cuvantul.Semifinala de pe arena centrala s-a intins pe durata a doua ore si 18 minute. Va fi finala cu numarul 11 pentru Fedex pe iarba londoneza."Sunt privilegiat sa fiu intr-o noua finala, sa joc din nou pe arena centrala. Am jucat de mult ori aici, parca nu imi vine sa cred. Sunt fericit ca maine am zi libera, pentru a fi gata de finala de duminica. Anul trecut a fost dificil, insa am luat deciziile bune, ma bucur ca am luat pauza atunci cand trebuia. In acest moment este mult mai important sa ii dai corpului pauze, iar aceasta strategie a fost rasplatita. Este o mare onoare pentru mine" -"Anul trecut am fost condus cu 2-0 la seturi de Marin si am salvat mingi de meci (). Este un jucator foarte bun, e un baiat deosebit, sunt fericit si pentru el ca joaca finala. Acum cativa ani, la US Open, m-a invins categoric, de-abia astept sa joc impotriva lui",Roger se afla la un singur meci distanta de a-l depasi pe Pete Sampras si de a deveni jucatorul cu cele mai multe victorii la Wimbledon - 8 titluri (este pe acolo si William Renshaw, dar victorille acestuia au venit inainte de "Era Open").De-a lungul timpului, Roger si Marin s-au intalnit de sapte ori in circuitul ATP, scorul fiind 6-1 in favorea campionului elvetian. Singura victoria a lui Cilic a venit la US Open, in 2014, competitie pe care croatul avea sa o si castige (primul si singur sau titlu de Grand Slam de pana acum).Anul trecut, la Wimbledon, cei doi s-au duelat in sferturi: Fedex a revenit superb de la 0-2 la seturi: 6-7(4), 4-6, 6-3, 7-6(9), 6-3."This triumphant year for @rogerfederer continues"