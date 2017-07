Wimbledon: Monica Niculescu, in finala competitiei de dublu

Niculescu si Chan (Romania/Taiwan) au trecut in semifinale de perechea Renata Voracova/Makoto Ninomiya (Cehia/Japonia), scor 7-6(4), 4-6, 9-7.Meciul a durat doua ore si 57 de minute.In finala, Niculescu si Chan (cap de serie numarul noua) se vor duela cu perechea formata din Ekaterina Makarova/ Elena Vesnina (Rusia), favorite numarul doi.Niculescu si Chan si-a asigurat un cec comun de 200.000 de lire sterline si cate 1.300 de puncte WTA in ierarhia de dublu.In 2016, perechea Serena Williams/Venus Williams a cucerit trofeul in proba de dublu feminin de la "All England Club".