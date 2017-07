Serviciul a fost arma de parada a celor doi, intreg jocul fiind construit in jurul acestei lovituri. Primul break a aparut de-abia in setul al doilea, unul in care Cilic s-a impus cu 6-4 si a egalat situatia pe tabela (Querrey l-a castigat pe primul cu 8-6 in tiebreak).Se actualizeaza.