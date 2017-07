​Wimbledon, semifinale: "Razboiul stelelor" cu Sam Querrey si Marin Cilic; Roger Federer, aflat intr-o batalie personala cu recordurile, duel cu Tomas Berdych

Sam Querrey (24) vs Marin Cilic (7)Roger Federer (3) vs Tomas Berdych (11)Dupa ce timp de doua editii consecutive a fost cel care l-a "rapus" pe campionul en-titre (si ce nume avem pe lista: Novak Djokovic si Andy Murray), Sam nu are cum sa nu se gandeasca la ceva mare, la fel ca statura sa. E la un pas de finala, iar astazi il va intalni pe Marin Cilic, sportiv cu un profil asemanator. Daca va servi bine pe toata durata partidei, iar mana nu ii va "tremura" la voleu, Querrey are cu siguranta o sansa importanta sa ajunga sa joace cu trofeul pe masa. Nu va avea insa un meci usor, Marin fiind unul din jucatorii buni pe iarba. In plus, croatul are de luat o revansa personala dupa ce in urma cu un an de zile l-a avut pe Federer in mana, insa l-a pierdut pana la drumul spre fileu (a condus cu 2-0 la seturi, dar a pierdut meciul din sferturi). De-a lungul timpului, Cilic si Querrey s-au intalnit de patru ori, americanul avand un mare zero in dreptul sau. Daca ne uitam ca doua din aceste infrangeri au venit chiar la Wimbledon (in 2009 si 2012), atunci stim ca Marin este favorit. Insa, victoriile de la Londra au venit dupa meciuri de cinci seturi, semn ca pana la urma orice este posibil (n.r. in 2012, Sam a pierdut dramatic, cu 17-15 in decisiv). Am putea avea un meci lung, de cinci seturi, asa ca pregatiti-va popcornul si luati-va liber mai multe ore de la munca.Din 24 de meciuri, Tomas i-a "rapit" lui Fedex doar sase victorii, insa are una speciala, care ii da "aripi" mai ceva ca RedBull-ul inainte de confruntarea de astazi: l-a invins pe Maestru tocmai la el acasa, la Wimbledon, in 2010. De acest succes a profitat Nadal, care a trecut in finala la pas de ceh. Sigur, un mare campion precum Federer nu va intra pe teren cu gandul la o revansa pentru un meci disputat acum...sapte ani. Elvetianul are un plan concret, el avand "batalia" lui cu recordurile.Roger se afla la doua meciuri distanta de a-l depasi pe Pete Sampras si de a deveni jucatorul cu cele mai multe victorii la Wimbledon (este pe acolo si William Renshaw, dar victorille acestuia au venit inainte de "Era Open"). Si daca nu "Mister Perfect", atunci cine sa merite sa doboare un record care are legatura cu Grand Slam-ul de la "All England Club"?Au trecut cinci ani de la ultima sesiune foto cu Roger si trofeul de la Wimbledon, parca putin prea mult, iar elvetianul "trebuie" sa faca ceva in acest sens...Bornele pe care Fedex pe poate atinge sunt: 8 (titluri la Wimbledon - record absolut) si #19 (titluri de Grand Slam - tot record absolut).Este 18-6 pentru elvetian in meciurile directe, Roger impunandu-se in ultimele sapte meciuri consecutive. La fel ca si in cazul lui Rafael Nadal la Roland Garros, Roger Federer se simte mai "acasa" la Wimbledon decat multi dintre cei care se ocupa de organizare de ani buni...Roger Federer - vesnicul favorit de la "All England Club".