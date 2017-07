Halep: Nu sunt trista ca n-am reusit acum, o sa reusesc data viitoare. Ma bucur ca a castigat Venus in semifinale

Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, joi seara, la revenirea in tara dupa participarea la turneul de la Wimbledon, competitie la care a ajuns pana in sferturi si a ratat sansa de a urca pe prima pozitie in clasamentul mondial, ca nu este trista ca nu a reusit acum. Ea a precizat ca se bucura pentru Venus Williams, care a ajuns in finala, potrivit news.ro.



"Ma simt foarte bine, ma bucur ca sunt sanatoasa. Mai am multi ani in fata, asa ca nu sunt trista ca n-am reusit acum, o sa reusesc data viitoare. Am crezut ca se repeta ultimul punct, asa au crezut multi, dar asa a decis arbitrul (...) Resimt oboseala, dar asta mi-e meseria. Incerc sa ma odihnesc si sa revin cu forte noi in America", a spus Halep, potrivit dolce-sport.ro.

Ea le-a urat succes finalistelor de la Wimbledon. "Ma bucur ca a castigat Venus (in semifinale). Ce face ea la 37 de ani e ceva deosebit. Oricine ar fi castigat ar fi fost ok. Le urez succes finalistelor".

Simona Halep a fost invinsa, marti, de britanica Johanna Konta, scor 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 6-4, si a ratat calificarea in semifinale la Wimbledon, al treilea Grand Slam anului, ratand si sansa de deveni noul numar 1 mondial.

Joi, Venus Williams, favorita 10, a trecut in semifinale de Johanna Konta, cap de serie 6, scor 6-4, 6-2.