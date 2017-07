Wimbledon: Venus Williams (varianta 2.0), in finala Grand Slam-ului londonez

Meciul a fost unul in mare parte echilibrat, disputat in viteza si cu multe lovituri puternice. Johanna a interpretat aceeasi partitura tactica de la meciul cu Simona Halep: de totul sau nimic, insa strategia nu a mers impotriva unei jucatoare cu o experienta imensa.Dupa ce a scapat cu bine dintr-un moment dificil (primul important al partidei): a fost 40-15 pentru Jo contra serviciului la 4-4, Venus si-a pastrat clarviziunea si a castigat primul set cu 6-4. A dat senzatia ca a fortat atat cat a fost nevoie.In setul al doilea, desprinderea a venit mult mai devreme: la 2-1 in favoarea ei, Venus a fructificat break-ul la ultima strigare (a fost 0-40 la un moment dat), iar apoi si-a consolidat avantajul pe propriul serviciu: 4-1.Pe masura ce setul se apropia de punctul culminant, Jo a lasat sa se intrevada unele frustrari, insa din fericire pentru ea nimeni nu a strigat din tribune inainte ca ea sa fie nevoita sa loveasca mingea.Venus, care are cu siguranta amintiri din fiecare colt al arenei centrale, a zburdat energic dintr-o tusa in alta, nelasand in niciun moment senzatia varstei pe care o poarta pe umeri - are deja 11 titluri la "All England Club" (5 la simplu, 6 la dublu).Dupa doua mingi de meci ratate, Venus a valorificat-o pe a treia, incheind partida la o ora si 13 minute de la primul punct jucat (6-4, 6-2)..."Adoptia" Johannei a "picat" perfect in peisaj (este britanica cu acte in regula de doar cinci ani)", reaprinzand "flacara" gazdelor in legatura cu posibilitatea ca o reprezentanta de-a lor sa castige trofeul dupa o seceta acuta de 40 de ani (de la Virginia Wade - 1977).In acest context, de inteles pe undeva imaginile cu publicul radiind atat la loviturile castigatoare ale favoritei, cat si la erorile nefortate ale lui Venus. Din pacate pentru britanici, vor mai fi nevoiti sa astepte cel putin inca un an pana la urmatorul episod din "Marile Sperante"...Finala de sambata le va gasi fata in fata pe(cap de serie numarul 14) si pe(favorita zece). E greu de dat un pronostic, insa un lucru e clar: pentru trofeu se vor lupta doua dintre jucatoarele care au impresionat la actuala editie a Wimbledon-ului.