​Wimbledon: "Taifunul" Garbine Muguruza, in finala de la "All England Club"

Meciul dintre Garbine si Magdalena s-a terminat inainte de a incepe cu adevarat. Tabela de pe central a parut sa dea erori, atunci cand dupa doar 45 de minute afisa scorul de 6-1, 3-0 in favoarea Muguruzei...Partea de teren in care juca Magdalena a parut imensa, inclinata si cu ciment in loc de iarba, favorizand parca "pravalirea" Garbinei peste adversara.Iberica si-a varsat impotriva adversarei toate frustrarile adunate la Roland Garros, competitie unde a fost eliminata in optimi cu ochii in lacrimi (era campioana en-titre) de Kristina Mladenovic, sportiva care a beneficiat de sprijinul unui public de FedCup si nu de Grand Slam.Cu Serena in pauza (va naste in urmatoarele luni), Garbine si-a spus ca are o sansa importanta de a cuceri trofeul pe care l-a vazut de la mica distanta la finala din 2015.Muguruza a servit cu "ura", nu i-a dat timp deloc de reactie adversarei, iar forehandul si backhandul au fost la cote atat de inalte incat Magdalena (desi a incercat tot ce a fost omeneste posibil) a inspirat compasiune in multe momente...Statistica vorbeste din plin de superioritatea Garbinei, jucatoarea nascuta la Caracas (Venezuela) fiind conform cifrelor de "doua ori" cat adversara...Se actualizeaza.