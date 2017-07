Wimbledon, semifinale: Garbine Muguruza vs Magdalena Rybarikova si Venus Williams vs Johanna Konta

Garbine Muguruza (14) - Magdalena RybarikovaVenus Williams (10) vs Johanna Konta (6)Finalista in 2015 la "All England Club", Garbine are o "restanta" cu turneul londonez. A fost la o "Serena" distanta de a ridica trofeul deasupra capului. Acum, iberica pare mai hotarata ca niciodata. Va avea insa un adversar incomod de cealalta partea a fileului: Magdalena Rybarikova. Cu o infatisare care o face sa para mai degraba model la o prezentare de la Milano, slovaca a insirat nume importante de-a lungul competitiei. Sa nu uitam cine a parasit competitia "din cauza" Magdalenei: Coco Vandeweghe, Petra Martic, Lesia Tsurenko, Karolina Pliskova si...Monica Niculescu. Dupa ce timp de sapte ani la rand a fost eliminata in turul intai, Rybarikova a "explodat" la editia din acest an. Va fi prima intalnire intre Garbine si Magdalena.Cu Andy Murray eliminat inca din sferturi, toate sperantele britanicilor se indreapta spre Johanna - nascuta la Sydney si cu radacini maghiare, Jo reprezinta Regatul din 2012. "Fiica" poporului va fi sustinuta de 15.000 de oameni, la fel cum s-a intamplat si la meciul cu Simona Halep.In cealalta jumatate de teren se va afla insa Venus. Americanca este la fel de obisnuita cu centralul de la "All England Club" cum este Jo cu propria locuinta. Venus a castigat trofeul la simplu in 2000, 2001, 2005, 2007 si 2008, iar la dublu in anii 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 si 2016.La 37 de ani, Venus pare sa fi gasit elixirul tineretii vesnice, la fel ca Roger Federer. Va fi prima intalnire dintre cele doua sportive.