John McEnroe, despre infrangerea Simonei Halep: "Daca nu stiati ca publicul poate face diferenta, inseamna ca nu v-ati uitat suficient la tenis"

"Daca nu stiati ca publicul poate fi diferenta dintre a castiga si a pierde, inseamna ca nu v-ati uitat suficient la tenis.S-a intamplat in tie-break ti din cauza asta Simona si-a pierdut serviciul. Puteam vedea fisuri in oasele romancei in acele momente" -, citat de Tennis World USA, conform Digisport.Daca ar fi trecut de Johanna Konta, Simona si-ar fi egalat cea mai buna performanta de la Wimbledon: faza semifinalelor (atinsa in 2014). In plus, ar fi fost noul numar unu din ierarhia WTA, incepand de saptamana viitoare.