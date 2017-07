​Wimbledon - Regele e in semifinale: Federer, victorie scurta cu Raonic - Djokovic a abandonat in meciul cu Berdych

In urma cu an de zile, visul lui Federer de a atinge borna 8 la Wimbledon a fost frant de Raonic. Miercuri, elvetianul a "plutit" timp de doua seturi, in pofida serviciilor violente ale adversarului. Roger a facut break-uri si s-a instalat rapid la conducere pe tabela: 6-4, 6-2.Primele probleme (si singurele) au aparut in a treia mansa: Milos a avut mai multe mingi de break la 4-3, insa Federer le-a anulat ca un mare campion. S-a ajuns in tiebreak, acolo unde canadianul "a furat" startul: a facut doua minibreak-uri. De la 0-3, "Mister Perfect" a accelerat cu forehandul (cel inside-in a fost in cateva randuri minunat), iar terenul s-a schimbat la 3-3."Asalturile" de backhand au adus puncte importante, iar pana la finalul setului Milos a mai schimbat tabela in dreptul sau doar o singura data: 7-4 pentru Roger.Federer a inchis meciul dupa o ora si 58 de minute, tenisul sau fiind pe alocuri din alta galaxie.Semifinala vedeta dintre Roger si Novak Djokovic nu va putea fi pusa in scena (cel putin nu la editia din acest an a Wimbledonului). Dupa ce pierduse primul set la tiebreak, iar in al doilea era condus cu 2-0, sarbul a abandonat disputa cu Tomas Berdych. Nole a acuzat probleme la antebratul drept, iar cehul ajunge fara prea mare efort in penultimul act al Grand Slam-ului londonez.Sam Querrey (24) - Milos Raonic (7)Roger Federer (3) - Tomas Berdych (11).3-Roger Federer - 6-Milos Raonic 6-4 6-2 7-6(4)11-Tomas Berdych - 2-Novak Djokovic 7-6(2) 2-0 (abandon Djokovic)7-Marin Cilic - 16-Gilles Muller 3-6 7-6(6) 7-5 5-7 6-1