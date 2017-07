​Wimbledon: Surpriza uriasa - Andy Murray, eliminat in sferturi de Sam Querrey

Debutul meciului nu anunta ceea ce avea sa urmeze: Andy a rupt echilibrul cu un break si a castigat setul cu 6-3. Querrey a dat primele semne de "nesupunere" in mansa a doua, una in care britanicul a condus cu 4-3, dar apoi a pierdut urmatoarele trei game-uri consecutive (6-4 pentru american).Lucrurile au intrat din nou in normalitate, intr-un set care a avut nevoie de tibreak: Andy s-a impus cu 7-4.Au urmat insa doua seturi in care Querrey a servit impecabil (fara sperante pentru defensiva lui Andy), a dictat ritmul cand a fost cazul cu dreapta sa puternica si a facut puncte castigatoare cu reverul in cross. Acuzand si o usoara accidentare (vechile probleme la sold), Murray a fost un simplu spectator pe arena centrala, Sam castigand ultimele doua seturi de-o maniera categorica: 6-1, 6-1.Calificarea in semifinale reprezinta cea mai buna performanta la Wimbledon a lui Sam, uriasul de 1,98 metri. Querrey este jucatorul care a trimis acasa ultimii doi campioni de la Wimbledon (Djokovic era campionul din 2015, iar Murray cel din 2016). Pentru un loc in marea finala a competitiei de Grand Slam, Querrey se va duela cu Marin Cilic (cap de serie numarul sapte).Castigator la Wimbledon in 2016, Murray este in pericol sa piarda locul intai in ierarhia ATP, lucru care se va intampla daca Novak Djokovic va castiga turneul de la "All England Club".