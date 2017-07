Simona Halep: "Am fost aproape de locul unu, dar sunt foarte multumita de performanta mea"

"Este placut sa te afli de mult timp in Top 10. Sunt foarte multumita de performanta mea la Wimbledon. Bineinteles ca unul dintre scopurile mele este sa ajung numarul unu. Am avut o noua sansa aici, dar am ratat-o. Nu ma afecteaza prea mult acest lucru, deoarece mai am multi ani in fata si cred ca voi mai avea sanse. Sunt apropae de locul unu, asa ca trebuie sa continui sa muncesc", a spus Halep.Simona Halep considera ca noul lider mondial, Karolina Pliskova, are cel mai bun serviciu din circuit dupa Serena Williams: "Simt ca Pliskova merita sa fie pe primul loc. Cred ca are cel mai bun serviciu din circuit dupa Serena Williams. A jucat bine anul acesta si merita felicitari pentru aceasta pozitie. Cred ca este fericita acum".Jucatoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 2 si locul 2 WTA, a fost invinsa, marti, de britanica Johanna Konta, a sasea favorita a competitiei si pozitia a saptea in ierarhia mondiala, scor 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 6-4, si a ratat calificarea in semifinale la Wimbledon, al treilea Grand Slam anului, ratand si sansa de deveni noul numar 1 mondial.Daca ar fi acces in semifinale, Halep ar fi devenit numarul 1 mondial, loc ce va fi ocupat de luni de sportiva ceha Karolina Pliskova in locul germanei Angelique Kerber.Halep a fost sfertfinalista anul trecut la Wimbledon si semifinalista in 2014, aceasta din urma fiind cea mai buna performanta a ei pe iarba londoneza.Premiul pentru accederea in sferturi este de 275.000 de lire sterline si 430 puncte WTA.