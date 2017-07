Ilie Nastase: Konta a riscat de la inceput, iar pe Halep a fost multa presiune

Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, marti, dupa infrangerea Simonei Halep in fata Johannei Konta, in sferturi de finala la Wimbledon, ca britanica a riscat de la inceput, in timp ce Halep a avut presiunea locului unu in clasamentul WTA, potrivit news.ro.



"Konta a riscat de la inceput. Cand i-a intrat, i-a intrat, cand nu i-a intrat a iesit trei metri, nici macar doi centimetri. Daca nu risti pe iarba si joci doar defensiv este greu sa castigi. Nu o pot critica, doar ea joaca pe teren, asa simte ea sa joace. E greu sa schimbi, trebue sa si stii sa schimbi sau sa-ti dea si adversara sansa. Daca adversara loveste asa tare si de doua ori ti-o da in teren si de cinci ori in gard, e greu sa joci. Pe iarba e greu sa faci altceva, trebuie sa ii dai sa o rupi sa nu o vada adversara, asa cum a facut-o Venus Williams astazi cu Ostapenko care nu a castigat la Roland Garros, ci a pierdut Halep. A fost multa presiune pe Halep, deoarece stia ca joaca pentru numarul unu mondial si cu sanse pentru un Grand Slam. Iti trebuie sa ai si sansa pentru a ajunge acolo. Halep a jucat bine si asta da incredere, ea poate castiga un turneu de Grand Slam. Lui Halep i-as spune ca ar trebui sa fie mai agresiva in momentele in care are avantaj. Atunci trebuie sa fii agresiv, iar ea a stat si a astepta greseala adversarei", a spus Nastase la Digisport.

Ilie Nastase a afirmat ca nu va fi prezent la meciurile de la BRD Bucharest Open, deoarece va fi plecat in Franta pentru ca este ziua lui. "Sper ca Halep sa vina la turneul de la Bucuresti. Viata continua, tenisul continua pentru ca si din meciurile pierdute inveti cate ceva. Ea este tanara, are viitorul in fata. Nu voi merge la meciurile de la BRD Bucharest Open, deoarece nu sunt in oras in perioada aceea. Va fi ziua mea si voi pleca in Franta", a precizat Nastase.

Jucatoarea de tenis Simona Halep a fost invinsa de britanica Johanna Konta, scor 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 6-4, si a ratat calificarea in semifinale la Wimbledon, al treilea Grand Slam anului, ratand si sansa de deveni noul numar 1 mondial.

Daca ar fi acces in semifinale, Halep ar fi devenit noul numar 1 mondial, in locul germanei Angelique Kerber.

Halep a fost sfertfinalista anul trecut la Wimbledon si semifinalista in 2014, aceasta din urma fiind cea mai buna performanta a ei pe iarba londoneza.

Premiul pentru accederea in sferturi este de 275.000 de lire sterline si 430 puncte WTA.