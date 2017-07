LIVE Text Simona Halep vs Johanna Konta 7-6(2), 1-2/ Venus a eliminat-o pe Ostapenko

1:2 Johanna vine mult la serviciu in acest game, iar rezultatele se vad: 40-0. Pune o presiune constanta pe Simona...Johanna este neinspirata la o minge banala: Simona anticipeaza si returneaza in picioare: 40-15. Konta rateaza tinta dupa un slice al Simonei: 40-30. Britanica inchide gameul la ultima strigare, cu o dreapta inversa: Konta conduce acum cu 2-1 in setul al doilea



Televiziunea britanica surprinde un spectactor care "simte" foarte bine meciul: doarme cu multa placere :)



1:1 Simona accelereaza foarte bine cu forehandul in cross lung: 15-15. Din pacate, o dreapta in lung de linie se opreste in fileu: 15-30 - game greu pentru Simona...Johanna returneaza impecabil, iar apoi isi procura doua mingi de break cu o dreapta inside-in (15-40). Simona le anuleaza perfect: a doua minge cu serviciul la teu (40-40). Din nou, pe o minge inalta Konta greseste: Simona isi castiga serviciul si egaleaza (1-1). A fost un game cu multe emotii



0:1 Johanna incepe setul al doilea cu o eroare mare: un voleu drive ratat (0-15). Inca o greseala: cu un rever in cross: 0-30. Din pacate, un retur prea lung ii aduce primul punct Johannei (15-30). Konta revine si egaleaza cu ajutorul serviciului. Apoi face un voleu perfect pe contre-pied: 40-30. Jo isi castiga serviciul, dupa un game care incepuse slab pentru ea (a fost 0-30)



7:6(2) Cu exceptia unei duble greseli de la 3-1, Simona a jucat incredibil: s-a deplasat, a returnat o minge in plus, a fost agresiva cand a trebuit, a returnat cu mult topspin si facut-o pe Johanna sa greseasca mai mult. A avut un joc mai ingrijit si a castigat tiebreakul de-o maniera categorica: 7-2



6:6 Pe o minge moale, Konta rateaza executia (0-15). Johanna acopera fantastic terenul si speculeaza fiecare eroare a Simonei: 15-15. Johanna se descurca perfect la fileu: 30-15. Pe inca o minge inalta, Konta greseste: egalitate. Cand nu are ritm, britanica rateaza multe oportunitati. Revine Jo cu un serviciu puternic. Vom avea tibreak, dupa un retur atacabil al Simonei



Konta va servi pentru a trimite setul intai in tiebreak, este singura ei varianta de a continua mansa intai



6:5 Pe mingile lungi, Konta nu gestioneaza bine situatia si returneaza in afara terenului. Dubla greseala a Simonei: 15-15. Rever in lung de linie: 30-15 pentru Simona. Halep nu indoaie suficient genunchii si trimite in fileu cu un backhand (30-30). Game dificil pentru jucatoarea noastra. Apare si serviciul cand este mai mare nevoie: minge de 6-5 pentru Halep. Minunat controleaza Simona un voleu drive destul de dificil: este 6-5 pentru Halep



5:5 Konta pare ca s-a conectat la un aparat de servit precum pe PlayStation (15-0). Greseste insa la mingea urmatoare un rever: nu a putut sa ridice mingea pe un retur fara inaltime. Johanna isi face jocul in spatele serviciului: 40-15. Cu serviciul la cele mai intalte cote, Johanna egaleaza situatia: 5-5



5:4 Serviciu doi la teu al Simonei: ce executie (30-0)! As al Simonei: 40-0, trei mingi de 5-4. Retur blocat perfect: 40-15. Game solid al Simonei, trece din nou in avantaj pe tabela: 5-4



4:4 Mingea nu o asculta pe Johanna la un schimb de pe centrul terenului (0-15). Rama pe backhand a britanicei: 0-30 - ar putea fi un moment bun pentru Simona...Johanna serveste foarte bine, face pasul la fileu si castiga punctul: 15-30. As al Johannei: egalitate. Inca un serviciu perfect: minge de 4-4. Konta serveste la foc automat si rupe echilibrul: este 4-4



Johanna pare acum la turatie maxima: i-a crescut increderea, loveste din urcare mingea si este foarte agresiva. Nu este o noutate faptul ca Simona are un meci foarte, foarte dificil



4:3 Simona nu poate interveni in doua randuri: game periculos pentru Halep: 0-30. Dreapta in cross in afara terenului: trei mingi de break pentru Konta (0-40). Johannei ii intra totul: vine break-ul in game-ul cu numarul sapte: 4-3 pentru Halep



4:2 Konta serveste bine la debutul de game. Lung de linie de manual pentru Konta: 30-0. Johanna deschide bine terenul, desi Simona a pus presiune pe ea: britanica a facut bine tranzitia din defensiva in ofensiva: 40-0. Game alb pentru favorita gazdelor: este 4-2 pentru Halep in primul set



4:1 Konta face diferenta cu dreapta in cross, dar greseste dintr-o pozitie simpla, cu jumatate de teren liber in fata. Johanna revine cu un backhand in cross lung (15-15). Britanica pare sa intre din ce in ce mai bine in meci...Serviciu la exterior perfect: unghi incredibil gasit de Simona (30-15). Inca o data Konta este de neoprit pe serviciul doi: egalitate (30-30). Retur incredibil: inca o sansa de break pentru favorita gazdelor. Konta se precipita, intra prea mult in minge, iar returul se opreste in fileu: egalitate. Pe o minge inalta, Konta nu se descurca: minge de 4-1. Halep are lungime in executie, o minge cade pe tusa, iar Johanna nu mai poate returna in teren. Este 4-1 pentru sportiva noastra



3:1 Game solid al britanicei: trimite aspru, precis, iar defensiva Simonei inregistreaza primele lovituri. Jo ajunge lejer la 40-0. Apare si o prima eroare: Konta nu isi face bine pasii la un forehand de pe centrul terenului. Retur in picioarele adversarei: inca un punct pentru Simona (40-30). Halep greseste pe o dreapta trimisa din deplasare: apare si Johanna pe tabela de pe arena centrala



3:0 S-a trecut peste faza de tatonare, se joaca deja la un nivel inalt. Konta loveste din teren, insa rateaza cu mult tinta: 30-15. Are o strategie copiata parca de la Ostapenko: lovitura decisiva din orice pozitie. Halep rateaza un lob: 30-30. Serviciu-voleu pentru Halep: minge de 3-0. Pe o dreapta din deplasare, Simona gaseste doar fileul: egalitate. Cel mai intens schimb de pana acum ii revine britanicei: Simona a trimis putin in afara terenului: minge de rebreak. Serviciul o ajuta pe Halep: egalitate. Meciul seamana cu o adevarata lupta: sunt implicate toate armele din dotare...Minge de 3-0 pentru jucatoarea noastra. Se face 3-0, inceput foarte bun de meci pentru Simona: agresivitate controlata, in timp ce Johanna este manata parca de o furie care ii da uneori planurile peste cap...Sa speram ca va pastra aceasta stare :)



2:0 Simona o plimba pe adversara, iar Johanna loveste inghesuit (0-15). Konta loveste naprasnic cu dreapta, nimic de facut pentru Halep (15-15). Britanica incearca sa caute liniile, dar trimite mult in aut (15-30). Doua mingi de break: Konta a atacat energic, dar fara rezultat pe tabela: 15-40. Retur perfect al Simonei: blocat fantastic, apare break-ul: este 2-0 pentru jucatoarea noastra



1:0 Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Johanna face pasul la fileu de la primul schimb, dar este pasata. Pe serviciul doi, Jo este decisiva (15-15) - retur de mare calitate. Inca un punct castigat de britanica pe serviciul doi (30-30). Konta face o eroare nefortata, pe o minge moale a Simonei. Halep incepe cu dreptul meciul: isi castiga serviciul, intr-un game in care Jo ne-a aratat ca are un plan tactic bazat pe multa agresivitate



Kader Nouni este arbitrul din scaun al disputei dintre Simona si Johanna

Cele doua jucatoare au ajuns pe arena centralaDaca o va invinge pe Johanna Konta (favorita gazdelor), Simona Halep o va intalni in semifinale pe Venus Williams, conform tabloului de simplu feminin de la WimbledonPe arena centrala urmeaza meciul dintre Simona Halep si Johanna KontaVenus Wiliams (invingatoare de cinci ori la Wimbledon: 2000, 2001, 2005, 2007 si 2008) a eliminat-o pe Jelena Ostapenko, castigatoarea de la Roland Garros. A fost 6-3, 7-5 pentru VenusGarbine Muguruza este deja in semifinale: 6-3 6-4 cu Svetlana Kuznetsova, la Wuhan, in faza optimilor, Halep si Konta s-au intalnit pentru prima data. A fost meciul in care Halep a condus cu 5-1 in decisiv, dar a parasit terenul invinsa, dupa ce a pierdut sase game-uri la rand...In acel moment, Jo se afla pe locul 66 WTA, iar in turneul asiatic a invins nume importante precum Andrea Petkovic sau Victoria Azarenka.Aici ai mai multe detalii despre primul meci dintre Halep si Kontala Miami, in faza sferturilor, Halep a dat peste aceeasi Konta. La 1-0 la seturi si 5-4 in favoarea ei, Simona a servit pentru a inchide meciul si pentru a se califica in semifinalele competitiei americane. Jo a revenit insa inca o data din "drumul" catre vestiare si a castigat un meci care parea in buzunarul Simonei. Mai jos ai mai multe detalii despre acel meci.In fine, pe 23 aprilie 2017, la Mamaia, Simona reusea prima victorie impotriva britanicei. In FedCup, Halep a castigat categoric, scor 6-1, 6-3, o partida pe care a dominat-o de la primul si pana la ultimul schimb.Weekendul a fost insa unul zbuciumat, cu un film de trista de amintire, in care Ilie Nastase si Johanna Konta si-au jucat rolurile "ireprosabil". Primul a stricat sarbatoarea tenisului, iar a doua a varsat "rauri" de lacrimi langa Marea Neagra. Mai multe detalii poti citi mai jos.Cu un asemenea istoric "in spate", la ce sa ne asteptam de la o noua confruntare intre Halep si Konta?Ilie Nastase nu va mai fi prezent in tribune (), iar meciul ar trebui sa se joace numai pe teren (speram nu si in tribune).

2-Simona Halep - Victoria Azarenka 7-6(3) 6-2

6-Johanna Konta - 21-Caroline Garcia 7-6(3) 4-6 6-4

24-CoCo Vandeweghe - 5-Caroline Wozniacki 7-6(4) 6-4

10-Venus Williams - 27-Ana Konjuh 6-3 6-2

14-Garbine Muguruza Blanco - 1-Angelique Kerber 4-6 6-4 6-4

Magdalena Rybarikova - Petra Martic 6-4 2-6 6-3

13-Jelena Ostapenko - 4-Elina Svitolina 6-3 7-6(6)

7-Svetlana Kuznetsova - 9-Agnieszka Radwanska 6-2 6-4

Program sferturi:



- 7-Svetlana Kuznetsova 6-3 6-4Magdalena Rybarikova - 24-CoCo Vandeweghe10-Venus Williams - 13-Jelena Ostapenko6-Johanna Konta - 2-Simona Halep.