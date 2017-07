Wimbledon, sferturi: Simona Halep vs Johanna Konta (dupa ora 17:00) - Istoricul aparte al confruntarilor directe - Frustrari, reveniri incredibile si lacrimi

Site-ul WTA "tine minte" doar doua din cele trei meciuri ale Simonei cu Johanna. Ambele au fost insa "dureroase" pentru Halep, avand o istorie aparte. A treia disputa a avut loc in FedCup (Konta conduce cu 2-1 in meciurile directe)., la Wuhan, in faza optimilor, Halep si Konta s-au intalnit pentru prima data. A fost meciul in care Halep a condus cu 5-1 in decisiv, dar a parasit terenul invinsa, dupa ce a pierdut sase game-uri la rand...In acel moment, Jo se afla pe locul 66 WTA, iar in turneul asiatic a invins nume importante precum Andrea Petkovic sau Victoria Azarenka.Aici ai mai multe detalii despre primul meci dintre Halep si Kontala Miami, in faza sferturilor, Halep a dat peste aceeasi Konta. La 1-0 la seturi si 5-4 in favoarea ei, Simona a servit pentru a inchide meciul si pentru a se califica in semifinalele competitiei americane. Jo a revenit insa inca o data din "drumul" catre vestiare si a castigat un meci care parea in buzunarul Simonei. Mai jos ai mai multe detalii despre acel meci.In fine, pe 23 aprilie 2017, la Mamaia, Simona reusea prima victorie impotriva britanicei. In FedCup, Halep a castigat categoric, scor 6-1, 6-3, o partida pe care a dominat-o de la primul si pana la ultimul schimb.Weekendul a fost insa unul zbuciumat, cu un film de trista de amintire, in care Ilie Nastase si Johanna Konta si-au jucat rolurile "ireprosabil". Primul a stricat sarbatoarea tenisului, iar a doua a varsat "rauri" de lacrimi langa Marea Neagra. Mai multe detalii poti citi mai jos.Cu un asemenea istoric "in spate", la ce sa ne asteptam de la o noua confruntare intre Halep si Konta?Ilie Nastase nu va mai fi prezent in tribune (), iar meciul ar trebui sa se joace numai pe teren (speram nu si in tribune).

2-Simona Halep - Victoria Azarenka 7-6(3) 6-2

6-Johanna Konta - 21-Caroline Garcia 7-6(3) 4-6 6-4

24-CoCo Vandeweghe - 5-Caroline Wozniacki 7-6(4) 6-4

10-Venus Williams - 27-Ana Konjuh 6-3 6-2

14-Garbine Muguruza Blanco - 1-Angelique Kerber 4-6 6-4 6-4

Magdalena Rybarikova - Petra Martic 6-4 2-6 6-3

13-Jelena Ostapenko - 4-Elina Svitolina 6-3 7-6(6)

7-Svetlana Kuznetsova - 9-Agnieszka Radwanska 6-2 6-4

Program sferturi:



14-Garbine Muguruza Blanco - 7-Svetlana KuznetsovaMagdalena Rybarikova - 24-CoCo Vandeweghe10-Venus Williams - 13-Jelena Ostapenko6-Johanna Konta - 2-Simona Halep.