Rafael Nadal, dupa eliminarea de la Wimbledon: "Sunt trist, insa asta este situatia, viata continua"

"Probabil nu a fost cel mai bun joc al meu. Nu a fost rezultatul pe care il asteptam. Sunt trist, insa asta este situatia, viata continua", a declarat Nadal (31 ani), care a cucerit de doua ori trofeul la Wimbledon, in 2008 si 2010."Am facut cateva greseli in debutul meciului, care m-au costat foarte mult", a explicat spaniolul, care a pierdut primele doua seturi ale intalnirii cu Muller, dar apoi a revenit si le-a castigat pe urmatoarele doua, inainte de a se inclina in decisiv, dupa o lupta epuizanta, care a durat aproape cinci ore."Exista o presiune foarte mare atunci cand pierzi primele doua seturi, mai ales in fata unui jucator precum Muller, care serveste foarte bine. Nu iti mai permiti nicio greseala. In setul al cincilea se putea intampla orice, insa cred ca, per total, el a fost ceva mai bun", a adaugat jucatorul iberic.Gilles Muller s-a impus cu 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13 in fata luI Rafael Nadal, iar in sferturile de finala il va avea ca adversar pe croatul Marin Cilic, invingator cu 6-2, 6-2, 6-2 in fata spaniolului Roberto Bautista.