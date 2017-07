Wimbledon EPIC Nadal este eliminat de Mueller dupa un meci maraton de aproape 5 ore/ 15-13 la game-uri in decisiv

Meciul a durat 4 ore si 48 de minute

A fost cel mai lung set decisiv jucat de Nadal in cariera, potrivit gsp.ro. Urmatorul a fost cel din 2008, din finala Wimbledon, impotriva lui Roger Federer.

30 de asi a servit Mueller



Gilles Mueller a facut meciul vietii in fata lui Rafael Nadal si l-a eliminat pe spaniol dupa o partida epica, care a durat aproape 5 ore (4 h si 50 min), setul decisiv ajungand la 15-13 la game-uri.Mueller a inceput mai bine, a castigat primele doua seturi cu 6-3 si 6-4 gratie unui serviciu foarte solid si a unui rever puternic.Rafa a reusit sa revina si castigat urmatoarele doua seturi cu un scor identic., 6-3, 6-4.S-a ajuns in decisiv unde Nadal a parut sa stea mai bine fizic, a fost mereu aproape de a reusi breakul, a pus presiune constanta pe luxemburghez, dar Mueller a luptat senzational si a castigat decisivul cu un incredibil 15-13.La Wimbledon nu se joaca tie-break in decisiv ci se continua setul pana cand un jucator reuseste sa se distanteze la 2 game-uri.Cifrele meciului: