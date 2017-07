Florin Mergea si Aisam Ul-Haq Qureshi au fost invinsi de perecheaLukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), cap de serie numarul 4, scor 6-7 (3/7), 4-6, 6-1, 6-4, 6-2, dupa trei ore si 21 de minute.Pentru accederea in optimi de finala, Mergea si Qureshi vor primi cate 180 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 26.500 de lire sterline.