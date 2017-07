​Wimbledon: Simona Halep vs Victoria Azarenka se va disputa luni, in jurul orei 15:30

Cap de serie numarul doi, Simona se va duela cu Victoria (683 WTA) in a doua partida de pe terenul 2. Inainte de confruntarea dintre cele doua va avea un alt meci foarte interesant: Angelique Kerber (1 WTA) vs Garbine Muguruza (cap de serie numarul 14).In optimi de finala, pe tabloul de dublu feminin, perechea Monica Niculescu/Hao-Ching Chan (Romania/Taiwan), cap de serie numarul 9, va evolua pe terenul 16, in ultima disputa a zilei, impotriva cuplului Beatriz Haddad Maia/Ana Konjuh (Brazilia/Croatia).La dublu masculin (tot in optimi), perechea Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Romania/Pakistan), cap de serie numarul 14, va juca, luni, in primul meci de pe terenul 17, de la ora 13:30 (ora Romaniei), impotriva cuplului Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), cap de serie numarul 4.2015, US Open (hard): 6-3, 4-6, 6-4 pentru Halep2012, Linz (hard): 6-1, 6-1 pentru Azarenka2012, Doha (hard): 6-3, 6-1 pentru Azarenka.A. Kerber (1) - G. Muguruza (14)A. Radwanska (9) - S. Kuznetsova (7)M. Rybarikova - P. MarticC. Vandeweghe (24) - C. Wozniacki (5)A. Konjuh (27) - V. Williams (10)J. Ostapenko (13) - E. Svitolina (4)J. Konta (6) - C. Garcia (21)V. Azarenka - S. Halep (2).