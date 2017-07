Wimbledon: Roger Federer, calificare en-fanfare in a doua saptamana a Grand Slam-ului londonez

Scorul ar putea indica un meci echilibrat, in care cei doi jucatori au fost de valori apropiate. Zverev "cel mare" a incercat sa tina ritmul, a avut lovituri foarte bune contra lui Mister Perfect, dar elvetianul a detinut in permanenta controlul, maneta de joystick.Recordman al titlurilor de Grand Slam (18), Federer s-a deplasat cu mare lejeritate, a servit fara sperante pentru adversar si a lovit decisiv din aproape toata pozitiile. O ora si 49 de minute a stat Roger pe teren, iar in optimi ar trebui sa aiba cel mai dificil meci de pana acum, contra lui Grigor Dimitrov.Va reamintim ca duminica este zi de pauza (la Wimbledon nu se joaca in duminica de la "mijlocul" turneului), iar urmatoarele dispute vor avea loc luni (primele meciuri din optimi)."Cel mai important este ca m-am calificat in a doua saptamana cu un sentiment pozitiv. Astazi am facut un meci bun" - Roger Federer, dupa victoria cu Mischa Zverev.Daca ne uitam pe tabloul masculin de simplu, putem observa ca Roger are, cel putin la prima vedere, cel mai greu parcurs spre o eventuala finala. Daca va trece de Dimitrov, Federer va evolua in sferturi cu invingatorul disputei dintre Alexander Zverev si Milos Raonic, in timp ce intr-o ipotetica semifinala l-ar astepta Novak Djokovic (sau Dominic Thiem).8-Dominic Thiem - Jared Donaldson 7-5 6-4 6-23-Roger Federer - 27-Mischa Zverev 7-6(3) 6-4 6-42-Novak Djokovic - Ernests Gulbis 6-4 6-1 7-6(2)10-Alexander Zverev - Sebastian Ofner 6-4 6-4 6-211-Tomas Berdych - David Ferrer 6-3 6-4 6-3Adrian Mannarino - 15-Gael Monfils 7-6(3) 4-6 5-7 6-3 6-26-Milos Raonic - 25-Albert Ramos 7-6(3) 6-4 7-524-Sam Querrey - 12-Jo-Wilfried Tsonga 6-2 3-6 7-6(5) 1-6 7-513-Grigor Dimitrov - Dudi Sela 6-1 6-1 (abandon Sela).R. Bautista Agut - M. CilicG. Dimitrov - R. FedererA. Mannarino - N. DjokovicA. Murray - B. PaireR. Nadal - G. MullerS. Querrey - K. AndersonM. Raonic - A. ZverevD. Thiem - T. Berdych.