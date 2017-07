​Wimbledon: Florin Mergea, in optimile probei de dublu

Mergea si Qureshi au invins, in turul doi, cu scorul de 5-7, 7-5, 6-3, 7-6 (5), dupa trei ore si 22 de minute, cuplul austriac Julian Knowle/Philipp Oswald.In optimile de finala, Florin Mergea si Aisam Ul-Haq Qureshi vor intalni perechea Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), cap de serie numarul 4, care a trecut, cu scorul de 6-2, 5-7, 6-3, 3-6, 11-9, de cuplul Philipp Petzschner/Alexander Peya (Germania/Austria).Pentru calificarea in optimi de finala, Mergea si Qureshi vor primi cate 180 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 26.500 de lire sterline.