LIVE Text Sorana Cirstea vs Garbine Muguruza 2-5

Inca o eroare din apropierea fileului pentru Garbine...Primele semne de frustrare pentru iberica.Voleu drive de rever excelent al Garbinei: demonstratie de tenis (0-15). Puncteaza si Sorana la impresia artistica: rever in cross lung: 15-15. O prima eroare a Garbinei din apropierea fileului: a fost un schimb jucat cu garda jos de ambele jucatoare. Cirstea trateaza cu lejeritate un schimb, iar cu jumatate de teren liber trimite in aut...(40-30). Sorana conduce cu autoritate raliul, insa scurta este ratata, iar Garbine castiga punctul. Garbine pare intr-o zi buna, intr-o zi in care are mintea limpede, fara "demonii" care au bantuit-o in ultima perioada in circuit...Pana la urma, Cirstea isi castiga serviciul, tabela indica acumpentru iberica.Starea gazonului nu este de laudat: o minge ii sare complet aiurea Soranei, iar returul este unul ratat. Garbine serveste aspru, pune constant presiune, iar Cirstea nu are timp pentru mai multe variante de raspuns. Muguzura este pe modul "turbo": nu da ragaz, ia mingea din urcare: aproape nimic de facut pentru Sorana...Atunci cand iberica ofera spatii, Cirstea loveste naprasnic (de aceasta data cu reverul in lung de linie). Game fara emotii totusi pentru Garbine:Sorana face pasul la fieu, insa returul Garbinei este prea puternic si nu poate fi returnat. Pas cu pas, Muguruza o face pe Sorana sa greseasca: 0-40. Mingile spaniolei prind de multe ori terenul pentru ca au destul topspin, in timp ce Cirstea loveste in mare parte plat, pierzand astfel la capitolul siguranta. Vine si al doilea break al Garbinei, scorul este acumin favoarea eiGarbine nu se mai multumeste doar sa atace de pe linia de fund: face pasul la fileu, acolo unde stapaneste destul de bine voleul. Pana in acest moment, iberica are un joc superior, insa apar erorile si de partea ei (30-30). Are insa un ajutor de nadejde: serviciul. Punct condus admirabil de Cirstea: castiga cu un voleu de rever: 40-40. Sorana sta bine intr-un schimb dur, se impune si apare o sansa de rebreak. Sorana se precipita putin, intra prea mult in minge, iar forehandul sau plat arunca mingea in afara terenului - egalitate. Garbine greseste mai putin, iar desprinderea apare pe tabela:. A fost insa un game curajos al Soranei, cu cateva erori "pozitive" (a fost agresiva la retur, insa mingea a iesit putin in afara terenului).Muguruza sta aproape de baseline, pune constant presiune, iar Sorana nu isi mai poate face jocul. Iberica castiga teren pas cu pas, precum in rugby. Cirstea loveste gresit o minge inalta, trimisa cu reverul de peste nivelul umarului. Break alb pentru Garbine (). A fost un game in care s-a vazut diferenta din clasamentul WTA, Muguruza fiind sportiva cu un nivel superiorGarbine pune multa forta in dreapta ei, iar Sorana este impinsa mult in spatele baseline-ului, zona de unde nu poate fi periculoasa pentru iberica. Muguruza domina autoritar in spatele serviciului: 40-0. Punct excelent reusit de Sorana: a castigat raliul cu o scurta de efect: ce executie! Game-ul se complica dupa o eroare cu reverul (40-30). Se restabileste egalitate pe tabela:Partida a inceput cu Sorana la serviciu. O prima dreapta castigatoare pentru jucatoarea noastra (15-0). Se intalnesc doua jucatoare cu profil ofensiv. Cirstea are lungime in executii, iar defensiva ibericei nu are raspuns (pana acum). Vine si o prima eroare: cu backhandul (30-15). Game curajos al Soranei, cu multa incredere: a venit si primul as al disputei:pentru CirsteaCele doua jucatoare sunt la incalzireCer acoperit de nori la Londra, sa speram ca nu va plouaCalificarea in turul trei reprezinta cea mai buna peformanta a Soranei la Londra, faza care a mai fost atinsa si la editiile din 2009 si 2012.In runda inaugurala, Sorana a trecut de, in timp ce in turul doi a trecut prin momente mai putin placute la meciul cuDe cealalta parte, Garbine le-a invins pe Ekaterina Alexandrova si Yanina Wickmayer.In 2015, Muguruza a ajuns pana in finala competitiei de la "All England Club", fiind invinsa de Serena Williams. In 2016 insa, Garbine a parasit competitia in runda a doua.De-a lungul timpului, Sorana si Garbine s-au mai intalnit o singura data, tot in acest an: a fost 6-2, 6-3 pentru iberica la Australian Open.