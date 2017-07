Politia din Florida: Venus Williams a intrat legal in intersectie inaintea accidentului soldat cu un deces

Imaginile video surprinse de o camera de supraveghere de la intrarea in complexul in care locuieste Williams arata ca sportiva nu a incalcat regulile in momentul in care a intrat in intersectie. Insa o masina care nu a fost implicata in accident a facut-o pe jucatoare sa intarzie in intersectie, iar intre timp culoarea semaforului s-a schimbat, astfel ca masina condusa de Linda, sotia victimei accidentului, Jarome Barson, a intrat in coliziune cu vehiculul condus de Williams.In raportul initial se arata ca Williams nu a acordat prioritate la intrarea in intersectie. Insa vineri, Paul Rogers, reprezentant al Politiei Palm Beach, a spus ca dupa decesul lui Barson, la 22 iunie, a inceput o ancheta mai elaborata in acest caz.Luni, Venus Williams a plans in conferinta de presa de la finalul meciului cu Elise Mertens, din primul tur de la Wimbledon, dupa ce a fost intrebata de accidentul in care a fost implicata la 9 iunie, soldat cu moartea unui barbat, si mesajul emotionant pe care l-a postat recent pe Facebook. "Nu exista cuvinte ca sa exprime cat de devastator este. Nu am cuvinte. Doar...", a spus sportiva, dupa care i s-au umplut ochii de lacrimi.Saptamana trecuta, Williams a scris pe Facebook ca este "devastata si cu inima zdrobita", dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. "Sunt devastata si cu inima zdrobita din cauza accidentului. Sincere condoleante familiei si prietenilor lui Jerome Barson. Voi continua sa trimit gandurile si rugaciunile mele", a notat Venus Williams.Venus Williams, locul 11 WTA, a fost implicata intr-un accident rutier la 9 iunie soldat cu decesul dupa doua saptamani a lui Jerome Barson in varsta de 78 de ani. Ea a fost data in judecata de familia barbatului. Familia lui Jerome Barson a precizat, in plangerea depusa, ca Williams a dat dovada de neglijenta la volan si a provocat accidentul.Benson a murit la 22 iunie, la cateva zile dupa ce vehiculul in care se afla a fost lovit de masina de teren condusa de sportiva, intr-o intersectie din zona Palm Beach Gardens.Avocatul sportivei, Malcolm Cunningham, a declarat ca Venus Williams a intrat in intersectie pe culoarea verde si circula cu viteza redusa.