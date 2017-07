Halep: Azarenka este o adversara dificila si o mare campioana. Nu am nimic de pierdut, trebuie sa profit de sansa mea

"Data trecuta cand am jucat cu Azarenka nu era mama. E diferit acum (zambind). Este un lucru minunat ce a facut. Va fi o mare provocare pentru mine, cu siguranta, chiar daca Victoria a stat aproape un an. Este o adversara dificila si o mare campioana. Voi incerca sa dau tot ce am mai bun. Meciul este deschis. Va trebui doar sa iau atitudine si sa profit de sansa mea. Nu am nimic de pierdut. Abordez meciul fara asteptari, dar cred ca am sansa mea si trebuie sa profit", a spus Halep, conform News.ro.Simona Halep a precizat ca meciul cu Shuai Peng a fost dificil si echilibrat. "Sunt foarte bucuroasa. Cred ca am jucat din ce in ce mai bine la fiecare meci. Astazi jocul a fost de nivel foarte inalt. Adversara mea a evoluat bine. Sunt multumita de prestatia mea. A fost un meci echilibrat si dificil. Am fost puternica mental si de aceea am putut sa ma impun la tie-break", a afirmat ea.Jucatoarea Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon , trecand in turul trei de chinezoaica Shuai Peng, locul 37 WTA.Halep s-a impus cu scorul de 6-4, 7-6 (7), intr-o ora si 38 de minute.In runda urmatoare, Halep o va intalni pe Victoria Azarenka (Belarus), fosta locul 1 WTA, situata acum pe pozitia 683, care a trecut in turul trei de britanica Heather Watson, numarul 102 mondial, scor 3-6, 6-1, 6-4, in doua ore si cinci minute.Victoria Azarenka, semifinalista in 2011 si 2012, participa la Londra la primul Grand Slam dupa ce a nascut un baiat, in decembrie trecut.Halep a fost sfertfinalista anul trecut la Wimbledon si semifinalista in 2014, aceasta din urma fiind cea mai buna performanta a ei pe iarba londoneza.Simona Halep si Azarenka au mai fost adversare de trei ori, in doua din cele trei confruntari impunandu-se sportiva din Belarus, la Doha si la Linz, in 2012. In ultima lor confruntare insa invingatoare a fost Simona Halep, in sferturile de finala de la US Open, in 2015, scor 6-3, 4-6, 6-4.